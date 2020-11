Il 'Leoncino' Benelli

Benelli continua la sua crescita anche attraverso l’aumento di cilindrata del suo modello più iconico: il Leoncino. Così ai due modelli 'standard' e Trail da 500 cc. vengono affiancati...

Benelli continua la sua crescita anche attraverso l’aumento di cilindrata del suo modello più iconico: il Leoncino. Così ai due modelli 'standard' e Trail da 500 cc. vengono affiancati, consegne previste a partire dalla Primavera 2021, il Leoncino 800 e il Leoncino 800 Trail.

Una crescita voluta fortemente da chi voleva di più dei quasi 50 cavalli della cilindrata inferiore e che proiettano Benelli nelle cilindrate medio-alte. Ecco per il modello “800” quasi 80 cavalli di potenza espressi dal motore è il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido, da 754 cc per la precisione, già presente sulla Naked 752S; una potenza che rende sicuramente più pronta e divertente la guida di una moto nata già adulta e pronta per queste prestazioni. Oltre al cuore più grosso poche, ma significative, stilisticamente le differenze rispetto alla cilindrata inferiore, dettagli che segnano comunque un passo avanti oltre alla maggior potenza tanto desiderata. Pura evoluzione della modern-classic della Casa di Pesaro, con cui condivide filosofia e concept, la nuova Leoncino 800, ora omologata Euro5, mantiene uno stile autentico, contraddistinto da essenzialità ed un equilibrato mix di stilemi classici e moderni. In Leoncino 800 le forme si fanno più dure e scolpite, esaltandone così potenza e dinamicità: nella pura eleganza delle linee e nella modernità del suo stile, questa due ruote riesce ad esprimere tutta la sua essenza ed unicità, pur mantenendo quelli che sono gli elementi iconici della gamma Leoncino. Anche nella versione da 800cc ritroviamo infatti l’elemento stilistico dell’arco, che si ripropone fedele sia nel fanale che nel serbatoio, mantenendo invariato il family feeling. Cuore pulsante di Leoncino 800 è il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido da 754cc, fluido, costante e reattivo, per rispondere bene in accelerazione, presentando una potenza di 76,2 CV (56 kW) a 9000 giri/min e coppia di 68 Nm (6,9 kgm) a 6500 giri/min. Distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro, frizione con asservimento di coppia e funzione antisaltellamento in bagno d’olio e cambio a 6 velocità completano il quadro di un gruppo motore-trasmissione sicuro e moderno. Il telaio è un traliccio tubolare con piastre in acciaio, pensato per integrarsi alla perfezione con il design della moto e di assicurare la massima agilità e maneggevolezza su strada per qualsiasi tipologia di pilota, senza mai rinunciare al massimo divertimento alla guida. A contraddistinguere Leoncino 800 è sicuramente la cura nei dettagli: il serbatoio, dalle linee spigolose e moderne, è in lamiera di acciaio ed ospita il logo Benelli, come da tradizione. Ad incastonare il logo Leoncino sotto la sella è invece un fianchetto in alluminio dalle linee moderne, che si sviluppa senza soluzione di continuità verso il serbatoio, creando un semplice ma unico e sofisticato elemento di stile. Il proiettore, che riprende le linee più moderne della Leoncino 250, è interamente a led e presenta un design originale e ricercato, sottolineato dal disegno ad arco e dal logo Benelli Leoncino posizionato al centro. Strumentazione all’avanguardia, in TFT, per un cruscotto dal design moderno ed autentico. La sella, in grado di garantire il massimo del comfort a pilota e passeggero si integra inoltre perfettamente con le linee della moto, così come il design dello scarico, dalle proporzioni equilibrate e moderne. Una menzione speciale al Leone che, come nella moto storica e come nel resto della gamma, svetta con orgoglio sul parafango anteriore. Leoncino 800 presenta inoltre il cavalletto centrale di serie. Il reparto sospensioni è affidato all’anteriore ad una forcella Marzocchi up-side down con steli di 50 mm di diametro, regolabile in estensione, compressione e precarico molla, garanzia di comfort, stabilità ed efficacia lungo tutta l’escursione di 130 mm della sospensione anteriore. Dietro troviamo un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione. Impianto frenante Brembo, garanzia di massima sicurezza, con un doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro e pinza monoblocco radiale a quattro pistoncini, e dal disco posteriore di 260 mm di diametro, con pinza a doppio pistoncino e ABS. I cerchi da 17” a raggi, tubeless, in lega di alluminio, montano pneumatici 120/70-17 e 180/55-17. Il serbatoio ha ben 15 litri di capacità, sottolineando la muscolosità della moto.

Per il Leoncino 800 Trail, rispetto alla “sorella” stradale con cui condivide la maggior parte delle caratteristiche, la ciclistica è stata rivista per poter affrontare al meglio anche i percorsi off-road, dove superare le asperità del terreno. Il telaio è un traliccio tubolare con piastre in acciaio, capace di garantire maneggevolezza e agilità su strada. Il reparto sospensioni è affidato all’anteriore ad una forcella up-side down Marzocchi con steli di 50 mm di diametro, regolabile in estensione, compressione e precarico, che dai 130 millimetri di escursione nella stradale passa ai 140 millimetri della Trail. Stesso aggiornamento anche al posteriore, dove troviamo un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione, che aumenta anch’esso l’escursione ruota (140 mm), alzando così la seduta da 805 millimetri della stradale a 830 millimetri della Trail. A fare la differenza anche la ruota da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore, che montano rispettivamente pneumatici tassellati da 120/70 e da 170/60. Stile ricercato e design all’avanguardia per Leoncino 800 Trail, che presenta elementi tipicamente da fuoristrada, come il nuovo doppio scarico laterale alto, sviluppato appositamente per questa versione, ma anche la tabella porta numero e paracalore posizionata a lato, realizzata per accentuarne lo spirito off-road. A donarle quest’anima anche il cupolino alto posizionato sopra il faro anteriore full led, che presenta il tipico elemento ad arco della linea Leoncino. La sella è pensata per garantire il massimo della comodità anche su percorsi più difficili.

