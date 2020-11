"Soluzioni per gli assembramenti"

Il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, torna sugli assembramenti fuori da scuola: "Stiamo trovando soluzioni con la dirigenza". Controlli sempre più attenti, invece, in piazza".

Ha informato i suoi concittadini, prima con una diretta Facebook, poi il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, ha voluto tornarci su anche con un messaggio scritto. "In queste ultime ore abbiamo fatto diversi controlli e sopralluoghi, riscontrando, purtroppo, situazioni di assembramento fuori dai nostri istituti scolastici - ha scritto - Si è ritenuto, quindi, doveroso intervenire, perché la curva dei contagi da Covid-19 sta salendo e, pertanto, è necessario mettere in campo tutte le azioni possibili e necessarie affinché riusciamo ad uscire presto da questo lungo e difficile periodo. Siamo già in contatto, allora, con la dirigenza scolastica (sono loro l’autorità in tale senso) per trovare una soluzione con uscite scaglionate. Rispetto alle piazze, invece, continueremo con verifiche sempre più attente. Voglio ricordare e sottolineare di nuovo che non si può sostare nella pubblica piazza. Lo facciamo a malincuore e non è nostro interesse, ma questo è il momento di rispettare se stessi e gli altri. Sono certo che tutti i castanesi sapranno stupirci anche questa volta in positivo".

