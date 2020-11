"Troppi gli sguardi tristi e spaventati..."

Poche parole, ma dal significato profondo ed enorme. Un messaggio che i volontari ed il personale della Croce Azzurra di Buscate hanno postato sulla pagina Facebook ufficiale e rivolto a tutti i cittadini ed all'intera zona. "Per i soccorritori di Croce Azzurra Buscate sono giornate di duro lavoro, lunghi viaggi e lunghe attese ai pronto soccorso. Sì, perché nel nostro territorio gli ospedali sono pieni e faticano ad accettare nuovi ricoveri. Troppi gli sguardi che incrociamo ogni volta: sofferenti, tristi, spaventati. Troppi i pazienti che trasportiamo sulle nostre ambulanze, ogni giorno. Noi ci siamo sempre. Facciamo tutti la nostra parte: usiamo la mascherina, laviamo ed igienizziamo spesso le mani, manteniamo le distanze di sicurezza".

