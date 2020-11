Nuovo servizio infermieristico

Operatività sei giorni su sette, personale dedicato ad attività amministrative, qualità e puntualità nelle prestazioni: novità importanti per il servizio infermieristico a Bienate.

Operatività sei giorni su sette, personale dedicato ad attività amministrative, qualità e puntualità nelle prestazioni: novità importanti per il servizio infermieristico di via Sardegna a Bienate. Da qualche mese avevo ricevuto, infatti, segnalazioni di disservizi – racconta il sindaco Carla Picco – ritardi nella consegna dei referti, chiusure anticipate dell’ambulatorio e carenza di informazioni. Pur comprendendo la delicatezza del momento, ma proprio perché è fondamentale continuare a curarsi in sicurezza, ho scritto ad Ats ed al titolare del servizio prelievi per trovare una soluzione. Con la loro collaborazione e con il supporto di ASPM, la soluzione è arrivata non solo in tempi rapidi, ma addirittura con l’inserimento nella gestione del servizio di 'Affidea', della Onlus 'Noi per Voi', che molti concittadini hanno già avuto modo di conoscere per la competenza, l'efficienza e la professionalità con cui sono erogati servizi infermieristici anche domiciliari. Con loro e grazie alla disponibilità di ASPM, si potrà così garantire, anche in questo difficile contesto sanitario, servizi ambulatoriali e domiciliari in sicurezza: 'Noi per Voi', con i propri volontari darà pure la sua preziosa collaborazione a supporto di Asst per la giornata di vaccinazioni in programma per il prossimo 28 novembre. Sono certa che la cittadinanza apprezzerà questo servizio che assicura la possibilità di cura in vicinanza: presso via Sardegna il Polo Sanitario, infatti, consente di fruire di servizi sanitari plurimi, trovando nello stesso stabile: farmacia, poliambulatori, ambulatori medici e infermieristici, per dare risposta al bisogno di salute di tutti noi. Anche questa volta, collaborazione e spirito di servizio hanno fatto la differenza".

