Biblioteca di Turbigo chiusa, come previsto dal Dpcm del 3 novembre scorso per l'emergenza Coronavirus, e, allora, ecco che se i cittadini non potranno andarci, sarà proprio lei a raggiungerli direttamente a casa loro. L'iniziativa si chiama, appunto, 'La biblioteca a casa tua' e, nel concreto, si tratta di un prestito a domicilio per tutti. "Libri e lettori, in questo modo - scrivono dal Comune - potranno incontrarsi ancora, grazie alla biblioteca digitale ed al servizio di prestito a domicilio". Nello specifico, poi, per utilizzare il servizio, basterà prenotare i testi che si desiderano, telefonando al numero 0331/891175 (dal lunedì al venerdì) oppure scrivendo all'indirizzo mail biblioteca [dot] civica [at] comune [dot] turbigo [dot] mi [dot] it; da sottolineare che si possono prendere i libri ammessi al prestito, direttamente sul catalogo di Fondazione per Leggere (www.fondazioneperleggere.it). La consegna, quindi, avverrà ogni martedì e giovedì, dalle 12.30 alle 15, con i volumi che saranno consegnati in busta chiusa (il servizio a domicilio prevede solo il prestito, tuttavia se si dovranno riconsegnare dei testi, lo si potrà fare contemporaneamente alla stessa, avendo cura di mettere il materiale in una busta di plastica sigillata. "Ma non è finita qui - concludono - perché esiste, come detto, una biblioteca digitale, che darà la possibilità di consultare libri, giornali e risorse documentarie dove vuoi e quando puoi, accedendo alla MediaLibraryOnLine".

