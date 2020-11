"Scuole: ingressi scaglionati"

Una richiesta e una proposta precisa per far fronte all'aumento significativo dei contagi. E' il gruppo 'Castano di Centrodestra' ad intervenire: "Ingressi scaglionati a scuola".

Una richiesta e una proposta chiara e precisa per far fronte all'aumento significativo dei contagi in città. E' il gruppo 'Castano di Centrodestra' ad intervenire dopo, appunto, che i positivi al Covid-19 sono cresciuti, in maniera forte, nelle ultime settimane. "Capitolo scuole, soprattutto: chiediamo che si intervenga sul dirigente scolastico affinché disponga ingressi e uscite scaglionati dei ragazzi - scrivono - Ciò è in conformità agli indirizzi ministeriali ed è già attuato dalla maggior parte degli istituti, ma non a Castano Primo. Ad esempio, disporre ingressi alle 8.15, 8.30 e 8.45, potrebbe essere confacente anche alla doppia turnazione della mensa scolastica (per le Primarie) e di conseguenza si organizzerebbe anche la relativa uscita. Non servono ordinanze, non servono riflettori, ma condivisione e discussione con gli interlocutori (politici e non solo) per trovare soluzioni condivise. Si parla tanto di condivisione... neanche l'ombra".

