"Se la curva cresce, altre misure"

Il messaggio del sindaco Giuseppe Pignatiello. "Da ottobre ad oggi abbiamo avuto un aumento significativo dei positivi. C'è bisogno della massima assunzione di responsabilità".

Un messaggio forte, deciso e mirato. E' quello del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, rivolto a tutti i suoi concittadini in un periodo, certamente, lungo e difficile per la delicata emergenza Covid-19. "Da giorni, ormai, le notizie nella nostra città non sono buone - dice - Siamo in una situazione complessa e che va attenzionata in maniera particolare, con la curva dei contagi che, purtroppo, continua a salire. Analizzando, infatti, i dati delle ultime settimane siamo passati dai 16 positivi del 20 ottobre ai 224 delle ultime ore. Ecco che, allora, non è più il momento di illusioni e negazioni, ma, adesso, c'è bisogno della massima assunzione di responsabilità. Tutti dobbiamo compiere i sacrifici necessari per la nostra comunità, per salvaguardare e tutelare vite umane ed anche la parte economica di migliaia di lavoratori, artigiani, commercianti e imprenditori che, con l'avanzare della pandemia, subirebbero ulteriori e incalcolabili danni. Proprio oggi, ho voluto girare con più attenzione per la nostra città ed ho constatato come tanta gente fosse in piazza, nonostante i cartelli, le indicazioni e la sensibilizzazione continua che abbiamo fatto e stiamo facendo da tempo ormai. Sono stato davanti alle scuole ed ho trovato una realtà inaccettabile; io capisco l'esigenza di andare a recuperare i propri figli (lo faccio pure io), però serve farlo con grande responsabilità. Proprio per questo motivo, ho chiesto un controllo maggiore alla dirigenza scolastica. Ma siamo tutti noi che dobbiamo avere comportamenti corretti, nel rispetto nostro e degli altri cittadini". E, poi, il messaggio prosegue con un ulteriore presa di posizione chiara e precisa. "Se la curva dei contagi dovesse crescere in maniera esponenziale - ribadisce - mi assumerò ogni responsabilità per salvare l'incolumità della comunità. Mi metterò, insomma, subito in contatto con Prefettura, Regione ed enti superiori, per discutere la possibilità di adottare nuove misure, decidendo insieme la strada più idonea per uscire da una simile situazione. Non voglio più vedere aumentare l'elenco dei nomi delle persone Castanesi che ci hanno lasciati per sempre".

