"Tolleranza zero contro chi abbandona rifiuti"

Discariche abusive, il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha annunciato il pugno duro: "Non avremo nessuna pietà contro chi regala queste schifezze alla nostra città".

In tre giorni si è trovato di fronte ad altrettante discariche abusive. Cioè a rifiuti abbandonati in modo scriteriato sul territorio da chissà chi. E così il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, dopo avere constatato il desolante spettacolo di rusco fuori dei luoghi deputati in Canazza, al centro e al parco Altomilanese, ha annunciato il pugno duro: "Le cose non vanno bene, questi episodi non sono tollerabili e lo dico con chiarezza non avremo nessuna pietà contro chi regala queste schifezze alla nostra città e alla nostra comunità". Casi di abbandono di rifiuti sono, purtroppo, all'ordine del giorno un po' in tutti i Comuni del territorio. L'appello di Radice è fermo, ma nelle sue parole traspare comunque la confidenza nel fatto che i suoi concittadini abbiano una coscienza civica di sufficiente saldezza per arginare il fenomeno fonte di pesanti scompensi economici ed ecologici.

