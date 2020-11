"Non sottovalutate il Covid"

"Ho l'impressione che qualcuno tenda a sottovalutare il Covid-19, considerandolo poco più che una normale influenza. Non fate questo sbaglio" - il messaggio del sindaco di Robecchetto.

"Ho l'impressione che qualcuno tenda a sottovalutare il Covid-19, considerandolo poco più che una normale influenza. Mi raccomando non fate questo sbaglio". Un messaggio che il sindaco di Robecchetto e Malvaglio, Giorgio Braga, ha voluto postare sulla sua pagina Facebook, ma, in fondo, un appello che, ormai da mesi, lo stesso primo cittadino sta ribadendo anche a voce alla popolazione tutta. "Da quanto mi raccontano, infatti, le persone positive o che lo sono state i sintomi sono in molti casi più pesanti e debilitanti pure se non si viene ricoverati. Inoltre, le conseguenze si protraggono nel tempo anche quando non si è più positivi. Raccomando, pertanto, ancora una volta, alla cittadinanza di rispettare le norme in vigore, sono sicuramente invadenti rispetto la nostra vita, però sono l'arma che tutti noi abbiamo a disposizione per uscire il più presto possibile dalla pesante situazione che stiamo vivendo".

