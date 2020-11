L'antico pozzo restaurato

“Grazie ai volontari del Museo Storico Civico di Cuggiono l’antico pozzo, da molti anni in stato di abbandono, ha ripreso la sua forma originale a testimonianza di un senso di comunità che non ha mai cessato di esistere”.

Verso la fine della prima tratta del vicolo, in un passo triangolare, un pozzo ad uso di vari proprietari degli attigui caseggiati”: forse uno dei “beni comuni”, ad uso pubblico, realizzati insieme dai vicini. “Grazie ai volontari del Museo Storico Civico di Cuggiono l’antico pozzo, da molti anni in stato di abbandono, ha ripreso la sua forma originale a testimonianza di un senso di comunità che non ha mai cessato di esistere”, scriveva nei testi conservati nell’archivio del Museo Giovanni Visconti e così si legge nel libretto storico ‘Il vicolo di Santa Maria in Brera e il suo pozzo - Una storia d’altri tempi’. Ripresentato fedelmente (con esposto il bellissimo cestello in legno riparato da Giovanni Pandini) da domenica 18 ottobre, la storia del Pozzo di Santa Maria, e la sua struttura, “ci sono state rese chiare da Gianni, esperto nel ricercare tratti della nostra storia nei documenti che ancora oggi vengono conservati - sottolinea Gabriele Calcaterra - e dall’esperienza di persone capaci di interpretare i segni che il tempo ci ha lasciato”. Così come il saggio ‘Tu ci hai svelato quanto sia antica la patria nostra’ (realizzato dagli autori, Mario Comincini e Paolo Mira ed edito dal Museo Storico Civico Cuggionese) che contiene sedici stralci di storia locale oltre a una galleria di immagini, dedicato al grande storico Giovanni Visconti e alla sua passione per la ricerca storica.

