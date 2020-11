Covid Magnago: 90 positivi e 23 guariti

Salgono a 90 i cittadini di Magnago e Bienate positivi al Covid-19. "Di questi - ha scritto il sindaco Carla Picco - due sono ricoverati in ospedale. I guariti, invece, sono 23".

Salgono a 90 i cittadini di Magnago e Bienate positivi al Covid-19. "Di questi - ha scritto il sindaco Carla Picco - due sono ricoverati in ospedale. I guariti, invece, sono 23 e 180 le persone in quarantena per contatto stretto e/o caso clinico. I momenti sono ancora difficili ed i dati ancora negativi: questo ci obbliga a ridurre ogni spostamento anche sul territorio comunale, solo per comprovate esigenze di salute, lavoro, acquisto di farmaci e generi di prima necessità, accesso ai servizi attivi nonché per situazioni di oggettiva urgenza. Rimandiamo a momenti più favorevoli tutto il resto; tuteliamo noi e i nostri cari nell’attesa che i sacrifici aiutino a ridurre la crescita dei contagi. Prima accadrà, prima potremo riprenderci parte del nostro quotidiano stare insieme. Sono certa che anche in questa occasione il mio appello sarà ascoltato".

