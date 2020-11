A quarant'anni dall'uscita, Sony Music (Legacy Recordings) celebra il grande Lucio Dalla ripubblicando l’album 'Dalla', in un’edizione limitata rimasterizzata.

A quarant'anni dall'uscita, Sony Music (Legacy Recordings) celebra il grande Lucio Dalla ripubblicando l’album 'Dalla', in un’edizione limitata rimasterizzata che uscirà venerdì 13 novembre. L’album è disponibile in pre-order al link: SMI.lnk.to/Dalla_LegacyEdition. 'Dalla – 40th anniversary' è accompagnato da un ricco libretto con interviste redatto da John Vignola e con le fotografie esclusive della fotografa Camilla Ferrari, scattate nella città di Bologna e ispirate al disco. "Mentre ascolto Dalla, mi sento sospesa in un limbo temporale in cui tutto e niente accadono simultaneamente - racconta Camilla Ferrari - dove la notte è protagonista e intesa non solo come assenza di luce, ma anche come metafora di un’emozione. Uno specchio del giorno, in cui Lucio si immerge completamente per creare i propri brani e in cui trova ispirazione per esprimere quella profonda semplicità che il quotidiano riusciva a comunicargli. Ed è proprio dalla notte, dal quotidiano e dalla vita personale di Lucio che è partita la mia esplorazione di Bologna e dei suoi luoghi".

