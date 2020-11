Parrocchia su Youtube

Emergenza Covid-19: l'Unità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella ha deciso di venire incontro ai fedeli istituendo un canale Youtube.

Il Covid-19 non molla la presa. Il desiderio di seguire i riti religiosi, però, permane e, per chi si trova nell'impossibilità di seguirli direttamente, si pone la necessità di avere a disposizione uno strumento per poterlo fare. L'Unità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella ha deciso di venire incontro ai fedeli istituendo un canale Youtube. L'intenzione, in prospettiva, è di creare anche uno streaming che possa consentire di seguire la Santa Messa tranquillamente da casa. "Mentre sono in corso i lunghissimi e onerosissimi lavori per tirare i cavi al fine di poter trasmettere in streaming - spiega nel suo profilo la Parrocchia bustese - stiamo cercando di arrangiarci per permettere la trasmissione almeno della Santa Messa festiva delle 9.30 alla quale si può partecipare online da casa se si è sottoposti alla quarantena o a gravi motivi che ne impediscono la partecipazione". A dimostrazione del fatto che la fede e la voglia di viverla attraverso le celebrazioni sanno umiliare ogni Covid. Il sito a cui accedere, per gli interessati, è https://youtube.com/bgolcella.

