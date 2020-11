"No posso, ma ho bisogno..."

Emergenza Covid: mai come in questo momento c’è bisogno di solidarietà e unione. Ha risposto, allora, subito presente il negozio ‘Tutto per la Casa’ di Castano con una bella iniziativa. Sconti su alcuni loro prodotti per chi lavora negli ospedali, nelle Rsa e in tutte quelle realtà che si prendono cura di chi oggi è più fragile.