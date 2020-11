Buscate Covid: secondo decesso e una classe in quarantena

Emergenza Covid-19 a Buscate: c'è, purtroppo, il secondo decesso di questa seconda ondata. Dalle scorse ore, inoltre, c'è una classe della scuola Primaria in isolamento.

Emergenza Covid-19 a Buscate: c'è, purtroppo, il secondo decesso di questa seconda ondata. "Voglio esprimere la vicinanza ai familiari - dice il sindaco Fabio Merlotti - Per quanto riguarda, poi, i casi di positività, in totale, ad oggi, sono 46. Dalle scorse ore, inoltre, c'è una classe della scuola Primaria in isolamento. Stiamo vivendo un periodo di restrizioni importanti, cerchiamo, però, di seguire le regole e le indicazioni che ci sono state date. Non vanifichiamo questi sacrifici. Vedo ancora alcune persone che non si sono allineati".

