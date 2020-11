L'hanno chiamata 'La biblioteca a domicilio', l'iniziativa promossa ad Arconate per venire incontro ai tanti utenti durante questo periodo già di per sé difficile.

L'hanno chiamata 'La biblioteca a domicilio', l'iniziativa promossa ad Arconate per venire incontro ai tanti utenti durante questo periodo già di per sé difficile. Da lunedì (9 novembre), allora, ecco che l'importante realtà cittadina, prenderà il via, appunto, il servizio di prestito a casa e che sarà attivo fino alla fine dell'emergenza sanitaria. I giorni e gli orari, nello specifico, saranno il martedì e il giovedì dalle 11 alle 13 e per poter usufruire dell'iniziativa, basterà consultare il catalogo online su www.fondazioneperleggere.it (assicurandosi che il libro sia disponibile ad Arconate), quindi chiamare la biblioteca dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al numero 0331/461143 oppure scrivere una mail a biblioteca [at] comune [dot] arconate [dot] mi [dot] it per la prenotazione; successivamente, un volontario del Comune verrà a casa per consegnarvelo (chi prende in prestito dei libri con consegna a domicilio può consegnare eventuali documenti da restituire all'operatore). Da sottolineare che il servizio non può essere svolto per coloro che risultano positivi al Coronavirus o che si trovano in regime di quarantena/isolamento obbligatorio o fiduciario.

