"Fronte comune per l'emergenza"

Vi è un numero su cui non abbassare la guardia e lo indica subito: 68. Il sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani: "Facciamo fronte comune per contrastare la pandemia".

Vi è un numero su cui non abbassare la guardia e lo indica subito: 68. E' quello dei casi di Covid-19 con cui la Casorezzo di cui è sindaco è chiamata a fare i conti. Pierluca Oldani invita, dunque, i cittadini a fare fronte comune per contrastare la pandemia con quel senso di responsabilità che hanno dimostrato di possedere in misura abbondante nel periodo della prima ondata: "Siamo in un nuovo periodo non semplice - dice - ma che possiamo affrontare con la consapevolezza di poter contare sulla nostra comunità, un vantaggio notevole e lo abbiamo visto la scorsa primavera, avere un gruppo solidale offre sicurezza". Il concetto è insomma limpido: se ognuno fa la propria parte, il Covid-19 avrà certamente più difficoltà a radicarsi e ad accanirsi sulla salute dei cittadini. "Ci troviamo - prosegue - di fronte ad una sfida sociale e culturale, oltreché sanitaria alla quale ci dobbiamo approcciare con calma e razionalità, pronti a compiere e condividere scelte anche difficili se necessarie. Dobbiamo pensare a come ricominciare, proporre, confrontarci, immaginare il futuro che vogliamo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro