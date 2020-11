Inveruno: 149 positivi e 353 in quarantena

Numeri altissimi nella comunità inverunese e di Furato: 149 positivi e 353 in quarantena. "L’età media dei cittadini positivi è di 31 anni, mentre 8 cittadini sono ricoverati".

Basta osservare il grafico realizzato dal Comune di Inveruno, guardare con attenzione l'incremento avvenuto nelle ultime settimane, per capire e comprendere come e quanto la comunità inverunese e di Furato sia, ancora una volta, colpita dalla pandemia di coronavirus.

"La diffusione del Coronavirus all’interno della nostra Comunità si conferma purtroppo ancora - spiega il Sindaco Sara Bettinelli - 16 sono i concittadini che hanno ricevuto l’esito positivo del tampone, e così le persone positive sono oggi 149.

8 persone positive sono ricoverate presso strutture ospedaliere del nostro territorio; a loro ed alle loro famiglie la nostra vicinanza e sostegno.

3 persone positive hanno ricevuto l’esito negativo del tampone di verifica; sono così ufficialmente guarite. Siamo felici per loro e per le loro famiglie.

L’età media dei cittadini positivi è di 31 anni.

353 sono le persone in quarantena obbligatoria.

24 concittadini oggi hanno terminato la quarantena e riprendono la loro quotidianità.

Ce ne felicitiamo".

"Anche la Biblioteca di Inveruno a seguito del nuovo DPCM rispetterà la chiusura, ma continuerà a svolgere le attività operative per farvi trovare tantissimi libri nuovi alla riapertura.

A questo proposito vi informiamo che anche in questa occasione, attiveremo il PRESTITO A DOMICILIO, servizio che, nel rispetto delle ultime direttive, potrà essere garantito solo per il territorio di Inveruno e Furato e solo per le persone che non sono sottoposte a quarantena effettiva e/o fiduciaria.

La consegna e il ritiro verranno effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni anti COVID-19.

Qualora foste interessati ad usufruire del suddetto servizio, potrete contattarci telefonicamente al nostro n. 02 9788121 dal MARTEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00,

o meglio ancora, inviandoci una e-mail al seguente indirizzo: biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it"

