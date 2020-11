Covid-19: "Numeri che fanno riflettere"

Busto Garolfo, il sindaco Susanna Biondi: "Nella piattaforma ATS ben 171 casi attuali di positività e dalle informazioni che ho, da parte di alcuni cittadini, credo che siano realmente ancora più alti".

Numeri davvero che parlano da soli, che basterebbero anche senza commento per comprendere la gravità del momento. "Troviamo nella piattaforma ATS ben 171 casi attuali di positività e dalle informazioni che ho, da parte di alcuni cittadini, credo che siano realmente ancora più alti - commenta Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo - Infatti pare proprio che, in questi giorni, a causa del gran numero di positività, l'inserimento dei casi in piattaforma avvenga con un certo ritardo.

Oggi possiamo registrare la guarigione di una persona, inoltre un nostro concittadino é stato dimesso dall'ospedale. Attualmente abbiamo 7 persone in ospedale".

