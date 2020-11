Punto sierologico a Castelletto

L'Amministrazione comunale guidata da Giovanni Cucchetti si è attivata per offrire nuovi e importanti servizi ai cittadini.

Mentre la pandemia di coronavirus non sembra rallentare e, anzi, prosegue con contagi sempre più alti tra Cuggiono e Castelletto e l'intero territorio, l'Amministrazione comunale guidata da Giovanni Cucchetti si è attivata per offrire nuovi e importanti servizi ai cittadini.

"Con delibera della Giunta Comunale n. 15 del 4 novembre 2020 è stato dato mandato di individuare laboratori per effettuare a prezzi convenzionati test sierologici e molecolari per diagnosticare le infezioni da Covid-19 all’interno di locali messi a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione (ambulatorio comunale a Castelletto) - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - Al fine di prevenire e controllare il contagio da covid-19 Voglio inoltre informarvi che abbiamo dato avvio alle procedure per l'acquisto di termoscanner a totem da posizionare presso il Palazzo Comunale e le scuole dell'infanzia di Cuggiono e Castelletto, la scuola primaria e secondaria e l'asilo nido.

Pubblicheremo a breve anche una lista di servizi d’asporto e/o consegne a domicilio attivate dai commercianti di Cuggiono e Castelletto. E’ doveroso, soprattutto in un momento come questo, essere solidali e aiutarci e sostenerci a vicenda".

