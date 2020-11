Cantieri e operai in paese

Interventi di miglioramento delle infrastrutture del paese. Una serie di lavori che stanno interessando e interesseranno diverse zone. Ecco l'elenco.

Interventi di miglioramento delle infrastrutture del paese. Cantiere e operai, insomma, al lavoro a Vanzaghello. "Nello specifico, le opere riguardano la messa in sicurezza stradale ed asfaltature nelle vie dei Mille, delle Pellizzine, dei Mulini e Visconti, oltre alla sistemazione del marciapiede lato sud di via Raffaello Sanzio - scrive l'Amministrazione comunale - Quindi, ecco il prolungamento del marciapiede di via Roma accanto alla chiesa Parrocchiale fino a piazza Sant’Ambrogio, con adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche; ancora, prolungamento di via Galileo Galilei fino alla rotonda di via Madonna della Neve e, infine, spazio ai lavori al centro sportivo di via delle Azalee per il nuovo impianto di illuminazione del campo di allenamento e la riqualificazione con adeguamento impiantistico degli spogliatoi".

