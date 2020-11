Legnano per i 'Puc'

Si chiamano progetti di utilità collettiva e, come dice il loro stesso nome, sono stati pensati a beneficio sia di chi vi aderisce che della comunità a cui sono destinati.

Si chiamano progetti di utilità collettiva e, come dice il loro stesso nome, sono stati pensati a beneficio sia di chi vi aderisce che della comunità a cui sono destinati. L'iniziativa ha già cominciato a decollare anche a Legnano e lo annuncia con soddisfazione il sindaco Lorenzo Radice: "Questi progetti - spiega - rappresentano una preziosa risorsa per tutta la popolazione, in questi giorni le prime nove persone che vi hanno aderito hanno cominciato a lavorare con il nostro comune, e soprattutto con il Comando di Polizia Locale, e altre se ne aggiungeranno". Le loro funzioni sono multiformi: vi è chi si occupa degli ingressi delle scuole, chi del mercato e chi di luoghi culturali della città come la biblioteca. "Questi progetti e queste disponibilità - spiega ancora Radice - sono la dimostrazione di come la nostra comunità sia capace di mettersi a servizio degli altri". Resta da vedere se sullo svolgimento di questi progetti possa ora avere qualche influenza quanto stabilito dall'ultimo Dpcm in materia di lockdown per il Covid-19 con la dichiarazione di tutta la Lombardia come 'zona rossa'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro