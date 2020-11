Comune e medici per i vaccini

Comune di San Giorgio su Legnano e medici di famiglia si sono stretti la mano per assicurare che ciascun residente possa sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale.

Insieme. Per garantire ai cittadini la capillarità nell'effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali. Comune di San Giorgio su Legnano e medici di famiglia si sono stretti la mano per assicurare che ciascun residente possa sottoporsi alla misura di protezione sanitaria che avverrà all'interno del palazzo comunale. Al riguardo il sindaco Walter Cecchin ha provveduto a diffondere un prospetto in cui i potenziali vaccinandi sono stati suddivisi per lettera dell'alfabeto e medico di famiglia. Al documento è allegata una serie di indicazioni su "Come comportarsi - spiega il primo cittadino sangiorgese - il giorno della vaccinazione essendo un periodo particolare". Un'iniziativa, aggiunge Cecchin, "Nata dalla collaborazione di tante persone , medici, volontari e amministrazione comunale per rendere un migliore servizio sanitario alla nostra piccola comunità ".

