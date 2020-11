Biblioteca: tempo di saluti

La biblioteca di Inveruno saluta il suo storico bibliotecario: dopo 17 anni (arrivò in paese nel marzo 2017) Mirko Ferrini ha appena cominciato una nuova avventura in quel di Corbetta.

La biblioteca di Inveruno saluta il suo storico bibliotecario: dopo 17 anni (arrivò in paese nel marzo 2017) Mirko Ferrini ha appena cominciato una nuova avventura in quel di Corbetta. “Lascio a malincuore quella che ormai consideravo la mia seconda casa, ma la crescita spesso significa cambiamento”, commenta dalla pagina Facebook della biblioteca. Emozione e gratitudine da parte dell'Amministrazione, del Comune tutto e soprattutto delle colleghe che l'hanno affiancato in questi anni: “Non ci sono parole per raccontare certe emozioni, finisce un'era, ma inizia una nuova avventura e tutto ciò che è stato non verrà cancellato. Mirko, grazie di esserci stato”, commentano. “Ringrazio tutti i lettori grandi e piccoli. Ringrazio dal profondo del mio cuore le mie colleghe Carla e Marina e la ex collega Santa oggi in pensione, con cui abbiamo costruito un’affiatata squadra e grazie alle quali per me andare al lavoro è sempre stato un piacere; da oggi non saranno più colleghe, ma non smetteranno di essere amiche. Ringrazio gli altri colleghi del Comune: tenete botta! Ringrazio anche tutte le Amministrazioni con cui ho lavorato, che hanno investito nei progetti bibliotecari e culturali: in particolare i sindaci Luigi Garavaglia (fu lui ad accogliermi in Comune il primo giorno di lavoro), Maria Grazia Crotti e Sara Bettinelli e gli assessori Francesco Rimoldi e Nicoletta Saveri con cui c’è stato un continuo e sincero confronto”.

