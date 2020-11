Incidentalità: l'attenzione di Parabiago

Un'iniziativa che, spiega lo stesso primo cittadino, "E' nata in previsione della giornata mondiale delle vittime della strada ed è stata girata con la collaborazione del comando di Polizia Locale e degli amici e familiari delle vittime della strada".

Il problema è costante ed è spesso sfociato purtroppo in esiti tragici. Sul fenomeno dell'incidentalità stradale dovuta non di rado all'incuria di qualche conducente la giunta comunale di Parabiago ha espresso una volta di più la sua sensibilità, decidendo di tradurla in uno spot. Un'iniziativa che, spiega lo stesso primo cittadino, "E' nata in previsione della giornata mondiale delle vittime della strada ed è stata girata con la collaborazione del comando di Polizia Locale e degli amici e familiari delle vittime della strada". Parabiago ha dovuto purtroppo fare i conti con quest'emergenza a più riprese. Le statistiche diffuse dal comando di Polizia Locale con riferimento al decennio 2009/2019 hanno, infatti, evidenziato che sul territorio comunale si registrano in media 165 incidenti l'anno.

