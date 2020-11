Robecchetto e Covid: la situazione a scuola

Il sindaco Giorgio Braga fa un bilancio della situazione nelle scuole cittadine per quanto concerne l'emergenza Coronavirus. Chiusa per due giorni, intanto, la scuola dell'Infanzia.

Chiusa, in via precauzionale, oggi e domani la scuola dell'Infanzia di Robecchetto con Induno. "Questo ci consentirà di effettuare una sanificazione di tutto l'edificio - spiega il sindaco Giorgio Braga - Nello specifico, poi, ad oggi nelle nostre scuole la situazione vede una classe alla dell'Infanzia che ha terminato la quarantena, quindi un'altra, sempre della scuola dell'Infanzia, che la concluderà giovedì 12; ancora, abbiamo una classe in quarantena alle scuole Elementari e una alle Medie. Una situazione che, purtroppo, è simile e paragonabile a quello che sta avvenendo nella quasi totalità dei Comuni".

