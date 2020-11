Covid Busto Garolfo: c'è un altro decesso

Emergenza Covid-19: c'è, purtroppo, un altro decesso a Busto Garolfo. "Nelle scorse ore - ha scritto il sindaco Susanna Biondi - mi hanno informato che purtroppo un nostro concittadino, entrato in piattaforma sabato 31 come caso di positività, é deceduto nello stesso giorno. Questa volta l'età ( 65 anni, pur con importanti patologie pregresse) rende la morte ancora più inaccettabile. Busto Garolfo torna a piangere un suo concittadino strappato alla vita da questo terribile virus. Le più sincere e sentite condoglianze a tutti i suoi cari".

