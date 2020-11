Covid Nosate: restano 2 i casi; 11 isolamenti

Restano 2 i casi di positività al Covid-19 a Nosate, come confermato dal sindaco Roberto Cattaneo. Le persone in isolamento perché considerati contatti stretti sono, invece, 11.

Restano 2 i casi di positività al Covid-19 a Nosate, come confermato dal sindaco Roberto Cattaneo. "Le persone in isolamento perché considerati contatti stretti sono, invece, 11, di cui tre in attesa di tampone. Tutti quanti sono presso il loro domicilio, stanno bene e osservano le regole dettate dal Comune e da ATS. Ricordiamoci di rispettare le regole".

