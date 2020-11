"Un Dpcm al giorno..."

Quando si dice che "Una mela, anzi no un decreto al giorno toglie il medico di torno"... Perché da mesi ormai stiamo, purtroppo, combattendo il Covid-19 solo e soltanto con carta e penna.

Chissà forse avranno pensato che nel 2020 la mela fosse, ormai, passata di moda e, allora, via di Dpcm. Quando si dice, insomma, che proprio "Una mela, anzi no un Dpcm appunto, al giorno toglie il medico di torno...". Già, perché fin dalla scorsa primavera (nell'istante esatto in cui, purtroppo, tutto è cominciato) e di nuovo adesso con la seconda ondata, ecco che sembra che il Covid-19 lo si stia contrastando solo e soltanto a 'suon' di decreti. Nemmeno fosse un orologio svizzero (noto per la sua puntualità), infatti, il Governo ne fa uscire praticamente e in maniera costante uno dopo l'altro, quasi a voler far passare il messaggio che il delicato periodo con il quale ci stiamo confrontando lo si può sconfiggere con carta e penna. E va bene, serviranno pure (ci mancherebbe, non lo mettiamo in dubbio), in fondo è necessario che vengano messe 'nero su bianco' quelle che sono le indicazioni, le disposizioni e le misure di sicurezza da seguire, ma, molto probabilmente, in paralello, ci sarebbe bisogno anche e, soprattutto, che queste stesse linee guida fossero chiare e precise e rimanessero in vigore almeno per un po' di tempo, così da valutare davvero l'efficacia o meno. Invece niente (lo si era già notato nei mesi di marzo e aprile; lo stiamo continuando a vedere pure adesso), si dice tutto e il contrario di tutto. Un momento, dunque, è una cosa, l'attimo subito dopo, invece, un'altra modificata o completamente differente. E, intanto, i giorni e le settimane passano e nessuno ce le potrà più ridare. Eh no, indietro non si torna, ma avanti non si va con i soliti "se" e "ma"; forse la soluzione era nel mezzo; quel mezzo che chi avrebbe dovuto salvaguardarci e tutelarci ha lasciato passare, senza davvero mettersi ad un tavolo (in modo serio e costruttivo) per dare forma ad una programmazione e ad una serie di azioni mirate e concrete.

