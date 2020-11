A Busto Garolfo 135 positivi

"Attualmente sono 135 i nostri concittadini positivi al Covid, di cui 7 in ospedale - spiega Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo - Molte sono alche le persone in isolamento per contatto stretto con un positivo".

Prosegue l'evoluzione del contagio da coronavirus anche nella comunità bustese. Un aumento progressivo, e purtroppo, costante, che si ripercuote per il paese. "Vi aggiorno sulla situazione dei contagi nel nostro Comune - commenta il sindaco Susanna Biondi - Negli ultimi due giorni sono risultate negative 5 persone e siamo felici per loro. Purtroppo sono anche entrati molti nuovi casi di contagio. Attualmente sono 135 i nostri concittadini positivi al Covid, di cui 7 in ospedale.

Molte sono alche le persone in isolamento per contatto stretto con un positivo.

Tutti sappiamo quali sono le precauzioni da attuare. Mettiamole veramente in atto con massimo impegno e attenzione".

