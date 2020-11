Inveruno: 102 positivi

"I concittadini positivi quest’oggi sono 102, 12 più di sabato. I ricoverati, negli ospedali del territorio, sono 6. I cittadini in quarantena 247".

Una soglia limite, ora superata. Le comunità di Inveruno e Furato continuano ad essere pesantemente colpite dalla pandemia di coronavirus. Da ieri, infatti, sono oltre cento i cittadini inverunesi colpiti dal Covid-19.

"In relazione all’emergenza Coronavirus ad Inveruno e Furato la situazione è in costante evoluzione - spiega Sara Bettinelli - I concittadini positivi quest’oggi sono 102, 12 più di ieri. Parte delle persone di cui oggi si è conclamata la positività erano già in quarantena ed hanno ricevuto quest’oggi l’esito del tampone effettuato.

Purtroppo un altro nostro concittadino è stato ricoverato; i concittadini che si trovano presso strutture ospedaliere del territorio sono 6.

247 sono i concittadini in quarantena obbligatoria mentre 9 concittadini hanno concluso il periodo di quarantena.

Continuiamo a tenere alta l’attenzione, per noi stessi e per chi ci sta vicino".

