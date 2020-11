Verso le zone rosse?

La decisione è imminente, tra oggi e domani, e la provincia di Milano sarà tra le più interessate. Il problema è che nessuno tra Regione, Governo e Sindaci vuole esserne 'responsabile'. Ma cosa potrebbe accadere?

La decisione è imminente, tra oggi e domani, e la provincia di Milano sarà tra le più interessate. Il problema è che nessuno tra Regione, Governo e Sindaci vuole esserne 'responsabile'. Ma cosa potrebbe accadere?

A livello nazionale le ipotesi sono le seguenti:

- stop agli spostamenti tra regioni, se non per motivi di lavoro o necessità legate a salute e rientro al proprio domicilio, in generale per «comprovate esigenze»;

- chiusura dei centri commerciali nei weekend;

- coprifuoco su tutta Italia dalle 20, anticipando quindi l’orario fissato oggi in alcune - didattica a distanza dal 75% al 100% per tutti gli studenti delle scuole superiori e le università, possibile il coinvolgimento anche per le terze medie.

Ma attenzione, per molte aree del paese, si andrebbe verso un vero e proprio lockdown totale o zona rossa. Dagli incontri di oggi tra i rappresentanti istituzionali se ne capirà di più.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro