Triumph prosegue con il suo filone delle Maxi-enduro eleganti, quelle perfette per andare a fare bella figura al bar, ma che possono anche divertire sia su strada sia in fuoristrada.

Triumph prosegue con il suo filone delle Maxi-enduro eleganti, quelle perfette per andare a fare bella figura al bar, ma che possono anche divertire sia su strada sia in fuoristrada. La massima espressione a livello di finiture e componentistica raffinata è racchiusa nella versione XE. La Triumph Scrambler 1200XE sotto all’elegante vestito nasconde, nemmeno troppo in effetti, tanta sostanza: il cerchio da 21” anteriore, a raggi tangenziali, sospensioni di primissimo livello con una forcella Showa a steli rovesciati completamente regolabile e su una coppia di ammortizzatori Ohlins, che agiscono su un forcellone disegnato appositamente e allungato rispetto alla versione XC. Elettronica di ultima generazione con schermo TFT con connettività e piattaforma inerziale a 6 assi che gestisce ABS Cornering e Traction Control, oltre al comodo Cruise Control. Frenata di alto livello con una coppia di dischi da 320 mm morsi da pinze Brembo M50 monoblocco ad attacco radiale per l’anteriore, mentre al posteriore lavora un disco da 255 mm con pinza fissa a due pistoncini dello stesso marchio Il propulsore è il noto High Power da 1.200 cc; bicilindrico parallelo frontemarcia, 8 valvole, raffreddato a liquido, opportunamente rivisto per essere ancora più pronto ai bassi regimi. Motore capace di esprimere 90 cavalli di razza con carattere modificabile attraverso sei Riding Mode: Rain – Road –Sport – Off Road – Off Road Pro - Custom Alta di sella (870 mm) con una posizione in sella molto spostata verso il manubrio in puro stile crossistico anni ’70 che sulle prima lascia un po’ incerti, ma è questione di qualche chilometro per prendere confidenza con una moto davvero sincera e stabile sia sul misto stretto sia sul veloce. L’autostrada di sicuro non è il suo terreno ideale e le velocità vicine al limite codice diventano faticose per il pilota, ma questo sicuramente non è l’ambiente al lei congeniale. Invece quando l’asfalto finisce e comincia il fuoristrada si scopre che questa bicilindrica, sicuramente non leggera, si disimpegna molto bene con un motore ben dosabile una posizione che premia la guida in piedi sulle pedane e sicuramente grazie anche alla ruota anteriore da 21”. Una sorpresa inaspettata, ma piacevole che ci ha fatto ulteriormente apprezzare l’Endurona Inglese. Frenata sempre pronta, potente ma molto modulabile, con una piattaforma inerziale che interviene senza essere mai troppo invasiva sia come Traction Control sia come Cornering ABS, escludibili nella modalità automaticamente Off Road Pro. Una moto totale dove il solo neo lo troviamo nel bellissimo scarico altro sovrapposto sul lato destro che se da una parte è davvero scenografico dall’altra fa sentire il proprio calore in maniera prepotente, soprattutto nelle giornate più calde o alle basse andature, sulla gamba destra. In vendita al prezzo di partenza di € 15500,00 che arriva a superare i € 17000 nell’esemplare in prova su cui erano montati diversi accessori dedicati con il Extreme Ispirational Kit, tra cui: terminale Arrow, parafango alto, griglia di protezione del radiatore e del faro anteriore, unghia parabrezza, ecc. Una quotazione alta ma rapportata alla classe e al livello di finitura di questa esclusiva Triumph Scrambler 1200XE. (Foto di Roberto Serati)

