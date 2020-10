Inveruno: altre 11 positività. "Sarà dura ma ce la faremo"

Ferme 2 classi della materna, 4 delle elementari e 1 delle medie. "I casi di positività sono saliti ad 81 - spiega Sara Bettinelli - ancora 11 in più. I concittadini in quarantena sono 193". Ecco andamento ed età dei contagiati.

Una nuova, brusca, impennata di casi. Non si ferma l'andamento del contagio della pandemia di coronavirus anche ad Inveruno. "I casi di positività sono saliti ad 81 - spiega Sara Bettinelli - ancora 11 in più. La condizione di salute dei nostri 4 concittadini ricoverati presso le strutture ospedaliere del nostro territorio rimane invariata rispetto a ieri. I concittadini in quarantena sono 193 (oggi 6 cittadini hanno terminato il loro periodo di quarantena)".

I concittadini positivi secondo le fasce di età:

0-10: 3

11-20: 13

21-30: 15

31-40: 11

41-50: 7

51-60: 17

61-70: 3

71-80: 8

+80: 4

"Quest’oggi è stato disposto l’isolamento fiduciario per una classe alla scuola materna di Furato, una alle elementari di Inveruno ed una alle medie per sopraggiunto caso di positività.

In tutto le classi in isolamento fiduciario sono:

2 alla scuola materna;

4 alle scuole elementari;

1 alla scuola media.

Purtroppo l’andamento della situazione è sempre in costante crescita.

Ciascuno di noi ha bisogno dell’aiuto dell’altro.

Vi sollecito ad attenervi rigorosamente alle norme comportamentali oramai da tutti noi conosciute.

Vi ringrazio per la vostra attenzione e collaborazione.

Sarà dura ed impegnativa, ma insieme ce la faremo".

