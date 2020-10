Bernate: un decesso e 19 casi di Covid-19

Crescono, ancora, i casi di corovirus tra Bernate Ticino e Casate. Una situazione molto delicata, quindi, che viene monitorata con grande attenzione dall'Amministrazione. "Purtroppo l'aggiornamento dei casi COVID-19 nel nostro paese aumenta - ha commentato il sindaco Mariapia Colombo - Oggi raggiungiamo quota 19 tra i quali dobbiamo registrare anche un deceduto. Ai suoi famigliari le nostre condoglianze. Raccomando responsabilità e prudenza: indossiamo la mascherina e mettiamo in pratica il distanziamento sociale evitando assembramenti".

