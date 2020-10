Inveruno: nuova forte crescita dei contagi

Solo oggi altri 11 nuove positività, arrivando a 70 cittadini positivi al Covid-19. I cittadini in quarantena sono, addirittura, 186 di cui 60 in attesa di tampone.

Graficamente sarebbe una curva esponenziale: se già nella prima ondata Inveruno e Furato sono stati tra i paesi più colpiti dall'emergenza coronavirus, questa seconda ondata, se possibile, segna una velocità di contagio ancora più rapida. E preoccupante.

Solo oggi altri 11 nuove positività, arrivando a 70 cittadini positivi al Covid-19. I cittadini in quarantena sono, addirittura, 186 di cui 60 in attesa di tampone.

"I dati di quest’oggi in merito all’emergenza Coronavirus ancora una volta sono in crescita - commenta Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno - I nostri concittadini positivi sono in tutto 70, 11 più di ieri. Sono prevalentemente persone che già erano in quarantena perchè sintomatiche, ed il tampone ha conclamato la positività al Covid.

Tra i nostri concittadini positivi 4 sono in ospedale, di cui tre con esigenza di importanti cure sanitarie.

A loro il sostegno ed ai loro famigliari la vicinanza mia e di tutti noi!!!

Le persone in quarantena obbligatoria oggi sono 186 di cui 60 in attesa di tampone o di esito di tampone.

3 nostri concittadini oggi hanno concluso il periodo di quarantena obbligatoria e siamo molto felici di questo!"

