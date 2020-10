Magenta: quarantena per una classe dell'Infanzia Gianni Rodari

Disposta la quarantena per una classe della scuola dell’Infanzia Gianni Rodari. Disposizione resasi necessaria dopo la positività di una maestra al Covid-19.

E’ stata disposta la quarantena per una classe della scuola dell’Infanzia Gianni Rodari di via Saffi. Disposizione resasi necessaria dopo la positività di una maestra al Covid - 19. Lo conferma la stessa dirigente Maria Cristina Dressino: “Abbiamo attuato la procedura stabilita da ATS in massima sicurezza. Assicuro che i bambini stanno tutti benissimo”. Si vogliono evitare allarmismi inutili in queste situazioni, considerata la preoccupazione che aleggia tra le famiglie. La quarantena di una classe all’infanzia di via Saffi si va ad aggiungere ad un’altra classe alle medie di Pontevecchio e un’altra alle 4 Giugno. La situazione è in evoluzione ed è costantemente monitorata sia dalla dirigenza scolastica che dal Comune, sotto la supervisione di ATS. Sul sito dell’istituto comprensivo sono presenti tutte le indicazioni che vengono scrupolosamente adottate dal personale interno a scopo preventivo e per la totale sicurezza dei bambini. Per quanto riguarda le famiglie sul sito dell’ICS sono presenti tutte le informazioni sulle procedure da adottare in collaborazione nelle scuole per la gestione dell’emergenza COVID-19. Informazioni che verranno continuamente aggiornate, anche in relazione alle nuove disposizioni normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento delle scuole.

