Dal Sempione alle vie

Un occhio sulle necessità del Sempione e un altro su quello di diversi tratti viari. Nerviano, nell'ambito degli interventi di riqualificazione stradale, si sta dando dentro.

Un occhio sulle necessità del Sempione e un altro su quello di diversi tratti viari. Nerviano, nell'ambito degli interventi di riqualificazione stradale, in questo periodo ci sta dando decisamente dentro. E dopo i 180 mila euro messi per la realizzazione di nuovi marciapiedi e interventi di asfaltatura sul tratto di statale 133 che insiste sul territorio cittadino, ecco un'altra somma consistente di circa 104 mila per dare nuovo smalto alla situazione viabilistica delle vie dei Longori e Damiano Chiesa. Come nel caso degli interventi sul Sempione, la fonte di derivazione sono contributi messi a disposizione dalla Regione per consentire loro di fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19. Strade, ma anche plessi scolastici. La giunta del sindaco Massimo Cozzi ha, infatti, deciso di mettere mano anche all'ingresso del plesso scolastico di via Roma con la sostituzione di porte e la creazione di nuove bussole. L'intervento muove un importo di circa 168 mila euro.

