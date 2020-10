Scuole Turbigo... il virus è rimasto fuori

Parla di bravura e fortuna il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia. L'una e l'altra, insomma, assieme, ma, alla fine, quello che conta è il risultato. E quest'ultimo è davvero importante. Scuole... là dove il virus è rimasto fuori! Già, perché fino ad oggi all'istituto comprensivo 'Don Lorenzo Milani' non ci sono stati casi di positività al Covid-19.

Parla di bravura e fortuna il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia. L'una e l'altra, insomma, assieme, ma, alla fine, quello che conta è il risultato. E quest'ultimo è davvero importante. Scuole... là dove il virus è rimasto fuori! Già, perché fino ad oggi all'istituto comprensivo 'Don Lorenzo Milani' non ci sono stati casi di positività al Covid-19. "Siamo uno dei pochi Comuni, infatti, nei quali il virus non ha fatto la sua comparsa nei plessi, costringendo la dirigenza a mettere in isolamento classi e alunni - spiega il primo cittadino turbighese - Siamo stati fortunati e bravi, ci tengo a precisarlo, ovviamente unito al grande lavoro che ogni singola parte direttamente coinvolta ha saputo mettere in campo (personale scolastico, genitori, Amministrazione, ecc...). Dobbiamo proseguire con la massima prudenza e attenzione, seguendo quelle che sono le indicazioni che, ormai da mesi, ci vengono date, ossia distanziamento, mascherine e igienizzanti".

