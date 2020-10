Casorezzo e i fondi per le scuole

L'importo stanziato è di tutta consistenza: 223.326,80 Euro. L'amministrazione comunale di Casorezzo retta dal sindaco Pierluca Oldani ha messo in campo il "Piano per il diritto allo studio".

L'importo stanziato è di tutta consistenza: 223.326,80 Euro. L'amministrazione comunale di Casorezzo retta dal sindaco Pierluca Oldani ha messo in campo il "Piano per il diritto allo studio" e lo fà "allo scopo - si legge nella relazione al documento - di rendere fattibili gli obiettivi educativi delle singole realtà scolastiche locali che si realizzeranno nell'anno scolastico 2020-21". Un documento che ha dovuto tenere conto, di necessità, delle problematiche innescate dalla diffusione del Covid-19. Il documento annovera più voci. Per la scuola dell'infanzia parrocchiale sono stati stanziati 34.909 Euro che andranno a finanziare integrazioni per le rette dei nuclei familiari indigenti ( 5 mila), assistenza agli alunni disabili (10 mila) e consulenza della pedagogista (2.516). Per la scuola dell'infanzia sono stati messi a disposizione 25.282,93 Euro. Di essi 17 mila saranno dedicati all'assistenza agli alunni disabili, 1500 al contributo di attività integrative, 3952 al prescuola e 1984 alla consulenza pedagogica. Ammonta invece a 94.664,97 Euro l'importo a sostegno delle varie attività della primaria statale. Il grosso, ovvero circa 62 mila Euro, sarà a supporto delle situazioni di disabilità, mentre circa 10 mila sono stati attivati per servizi di pre e postscuola, 9700 per la fornitura di libri scolastici, 3656 per la consulenza pedagogica, 2000 per materiale vario di cancelleria, 4600 per attività didattiche integrative come i progetti "Musica in movimento", "Laboratorio di alfabetizzazione motoria" e "Laboratorio di musica". La secondaria statale di primo grado potrà contare su un sostegno di 32.469 Euro. Anche in questo caso la "magna pars" è costituita dall'ausilio ai disabili, ovvero circa 21 mila Euro, e tra le altre voci figura per 4900 il progetto robotica. Diecimila sono gli Euro a beneficio delle scuole paritarie per l'assistenza agli studenti disabili, 900 quelli legati agli incentivi per l'iscrizione all'Università e 25.100, non da ultimi, quelli destinati alla refezione scolastica per le scuole di vario ordine e grado. Un documento corposo che si propone di venire incontro alle composite e in questo periodo particolarmente urgenti necessità della popolazione scolastica casorezzese.

