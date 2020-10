Magnago: 60 positivi e un decesso

60 positivi al Covid-19 e 103 in quarantena per contatto stretto e/o caso clinico: sono questi gli ultimi dati per quanto riguarda Magnago e Bienate. C'è, purtroppo, anche un decesso.

60 positivi al Covid-19 e 103 in quarantena per contatto stretto e/o caso clinico: sono questi gli ultimi dati per quanto riguarda il Coronavirus a Magnago e Bienate. "Purtroppo c'è anche una notizia triste, ossia il decesso di un nostro concittadino - scrive il sindaco Carla Picco - Per quanto riguarda le scuole, poi, le classi in quarantena risultano ad oggi 3. Continuiamo a ricordare che è d’obbligo il rispetto di tutte le misure di prevenzione a noi conosciute; limitiamo gli spostamenti alle sole condizioni di necessità al fine di ridurre la diffusione del virus che a livello locale cresce come nel resto del mondo".

