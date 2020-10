ASST Valle Olona: 'via' alla campagna antinfluenzale

A partire da oggi è possibile effettuare le prenotazioni per la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa da Asst Valle Olona.

A partire dal 26 ottobre sarà possibile effettuare le prenotazioni per la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa da Asst Valle Olona. In questa prima fase le prenotazioni interesseranno solo le seguenti cosiddette categorie fragili, ossia persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza (e per le quali la vaccinazione è gratuita) come:

- Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum“

- Soggetti dai 6 mesi ai 64 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza come malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO); malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite; diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30); insufficienza renale/surrenale cronica;malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; tumori e in corso di trattamento chemioterapico; malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici; patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari); epatopatie croniche; bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.

La nostra ASST partirà dal 3 novembre a somministrare gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale (e, in associazione, se indicata, la vaccinazione antipneumococcica), secondo la scala di priorità indicata da Regione Lombardia:

- donne in gravidanza

- pazienti fragili

- a seguire, le altre categorie previste dal Ministero della Salute.

Le vaccinazioni saranno erogate nei Centri Vaccinali Territoriali (Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo e Cassano Magnago, su appuntamento) e all’interno dei 4 presidi ospedalieri (Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo presso gli ambulatori specialistici e per i pazienti fragili in fase di dimissione) dove verranno attivati ambulatori vaccinali dedicati, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio legate all’attuale pandemia.

Non necessitano di prenotazione e saranno eseguite da Asst, le vaccinazioni dei pazienti ricoverati nei propri reparti ospedalieri e/o in day hospital.

Le donne in gravidanza potranno ricevere l’offerta vaccinale in occasione delle visite programmata negli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.

In alternativa, potranno rivolgersi ai Centri Vaccinali Territoriali.

Le puerpere riceveranno l’offerta vaccinale al momento della dimissione dal Punto Nascita.

I pazienti fragili che rientrano nelle categorie indicate nella Circolare Ministeriale potranno ricevere la vaccinazione in reparto, se ricoverati, prima delle dimissioni, oppure in occasione delle visite programmate negli ambulatori aziendali nel periodo di campagna vaccinale.

Anche loro possono rivolgersi ai Centri Vaccinali Territoriali.

Per i bambini ‘fragili’, invece, sono previste delle giornate dedicate con accesso tramite appuntamento per somministrare loro la vaccinazione.

Gli operatori dell’azienda sanitaria riceveranno l’offerta attiva e gratuita nei reparti in cui prestano servizio o in ambulatori dedicati, attivati in tutti gli Ospedali dell’ASST e presso le sedi vaccinali territoriali a partire dalla metà di novembre.

Dal 23 novembre sarà possibile effettuare le prenotazioni anche alle altre categorie:

- Donatori di sangue;

- Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze di polizia, vigili del fuoco..);

- Pediatri di Famiglia, Medici di Continuità Assistenziale e operatori sanitari di ATS afferenti al territorio di ASST Valle Olona;

- Personale a contatto con animali (allevatori, addetti all’attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari).

Nel contempo Asst si occuperà della distribuzione dei vaccini a:

- RSA/RSD e strutture protette psichiatriche/NPI private a contratto;

- Strutture sanitarie di ricovero private accreditate.

In seguito al completamento dell’offerta alle categorie descritte sarà possibile fornire la vaccinazione anche ai soggetti che ne facciano richiesta con partecipazione alla spesa.

Per tutte queste categorie potranno seguire nei prossimi giorni specifiche comunicazioni su altre modalità di prenotazione.

