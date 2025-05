ASST Valle Olona salita in cattedra a San Diego

Presentato a San Diego, in occasione del convegno dell'American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS), l’abstract "Sclerotherapy treatment for rectal bleeding in a patient undergoing radiotherapy for prostatic cancer" – (Trattamento scleroterapico per sanguinamento rettale in un paziente sottoposto a radioterapia per cancro alla prostata ndr).