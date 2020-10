"Non va bene. Massima attenzione"

Oltre cinquanta casi di contagio e un'incursione anche in alcune classi. La diffusione del Covid-19, sotto il cielo di Canegrate, arriva a cifre preoccupanti. L'appello del sindaco.

Oltre cinquanta casi di contagio e un'incursione anche in alcune classi. La diffusione del Covid-19, sotto il cielo di Canegrate, arriva a cifre preoccupanti. E il sindaco Roberto Colombo ha così ritenuto di rivolgere ai suoi concittadini un appello pubblico in cui ha evidenziato due concetti: prudenza e responsabilità. Assicurando che il Comune continuerà ad essere vicino come sempre ai cittadini sia pure in modalità telematica vista l'impossibilità dello svolgimento dei servizi in presenza. "Le cose non vanno bene - spiega - e bisogna prestare davvero massima attenzione, evitando il più possibile di spostarsi e di creare assembramenti". Per quanto concerne Canegrate nello specifico, sono già stati adottati, ha evidenziato Colombo, una serie di accorgimenti tra cui la chiusura dei giochi dei giardinetti, l'abolizione di manifestazioni e riunioni in presenza, la chiusura degli uffici e la possibilità di accedere al comune soltanto tramite appuntamento. Il periodo è peraltro delicato anche per via del fatto che sta per affacciarsi la novena dei morti con i cittadini desiderosi di rendere omaggio ai loro cari nel camposanto cittadino. "Il cimitero - ha aggiunto Colombo - resterà aperto dall'1 all'8 novembre dalle 8 alle 20, si raccomanda di evitare capannelli come avviene talora quando ci si incontra per scambiare quattro chiacchiere, inoltre nei colombari sotterranei si potrà entrare da una parte e uscire da altre". E a proposito di cimitero, il primo cittadino precisa che i lavori per la realizzazione dei nuovi colombari non subiranno scossoni così come la realizzazione dei marciapiedi sulle vie D'Annunzio e Udine. Tutto questo fatte salve le esigenze di particolare protezione della salute "che - ha sottolineato - viene ovviamente prima degli interventi". Confermato l'arrivo dei vaccini dopo il 15 novembre, Colombo ha anche posto l'esigenza di non intasare i servizi dei medici di medicina generale perchè "questo vaccino sarà a disposizione di tutti". Un'emergenza, ha ribadito, da gestire tutti insieme, cittadini e Comune, ma anche tra forze politiche. "Voglio - ha concluso Colombo - che si lavori tutti insieme maggioranza e opposizione perché questo momento richiede l'unione delle forze di tutti". Non da ultimo, chi volesse avere aggiornamenti sulla situazione del Covid a Canegrate e sui servizi disponibili per chi abbia bisogno di adeguata assistenza potrà consultare sia il sito sia il profilo social del Comune dove, assicura Colombo, saranno forniti in tempo reale.

