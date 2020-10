Inveruno: "Situazione preoccupante"

"Abbiamo 30 cittadini positivi al Covid-19, 4 ricoverati in ospedale di cui due in condizioni che richiedono cure molto delicate. Le persone in quarantena sono 99".

La situzione continua ad evolversi, purtroppo in senso negativo, per quanto riguarda la pandemia di coronavirus ad Inveruno. Il Sindaco Sara Bettinelli, in un video, ieri sera ha provato a delinearne un quadro.

Numeri davvero alti, altissimi, basti pensare che delle 30 persone in positive solo 4 sono asintomatiche, sfatando una diceria che presuppone che ora il virus sia meno violento.

Delle 99 persone in quarantena invece ve ne sono alcune per contatto diretto con cittadini positivi, mentre molte sono sintomatiche in attesa del tampone di verifica.

"All'Istituto Ipsia Marcora i casi ufficiali sono 4 - commenta Sara Bettinelli - possiamo purtroppo dire di essere davvero entrati nella seconda fase della pandemia. La centrale operativa comunale ha riunioni quotidiane così come i confronti con i sindaci del territorio. Chiedo a voi pazienza, serenità ma anche serietà: le prossime settimane saranno molto complicate. Dobbiamo alzare tutti il livello di attenzione: mascherina, assembramenti, distanziamento sociale. Sia per tutela nostra, dei nostri cari e delle nostre comunità. Dobbiamo essere vicini a medici e infermieri".

Quindi un messaggio ai giovani: "Siete parte attivia - commenta - la mascherina dovete tenere sempre nella quotidianità non solo quando mi incrociate in giro. La spensieratezza deve essere accanto alla responsabilità".

