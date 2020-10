Lavori in parrocchia

"E’ in corso la progettazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento e la posa dei medesimi. Per tali lavori occorre però attendere la fine della pandemia Covid-19"

Tempo di interventi per la Parrocchia di Mesero. Proprio in queste settimane, infatti, sono in corso diversi lavori per la riqualificazione ed il mantenimento della struttura.

La recinzione all’ingresso della piazza è stata terminata. Il lavoro e i costi del materiale sono stati offerti da: Impresa Edile Salerno – Termoidraulica Minervi – Morazzoni Elettrica – Agenzia Tecnorete di Marcallo.

"E’ in corso la progettazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento e la posa dei medesimi. Per tali lavori occorre però attendere la fine della pandemia Covid 19, dato che, dovendo chiudere la chiesa, non è possibile trasferirsi in altre strutture per il fatto che, con il contenimento delle persone, non si riesce ad utilizzare la capienza massima delle medesime. Si confida nel potere procedere nella prossima estate 2021".

Nelle prossime settimane si provvederà alla sostituzione del quadro elettrico della chiesa e della caldaia della casa parrocchiale.

Prossimamente ci sarà da mettere in cantiere anche il rifacimento del tetto della sala della comunità.

A fronte della vendita dei terreni acquisiti dal Comune la parrocchia può iniziare ad eseguire dei lavori di grossa portata. L’inizio dei lavori comporterà però un grave esborso per le casse parrocchiali. Coscienti delle difficoltà del periodo che stiamo attraversando, ma anche del fatto che questi lavori sono necessari per l’uso e il mantenimento delle strutture, oltre che essere gli ultimi interventi di grossa portata sulle strutture (salvo imprevisti), ci affideremo alla generosità dei parrocchiani. Seguiranno aggiornamenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro