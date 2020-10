Secondo weekend con il FAI

Dopo il successo, ben gestito, del primo fine settimana, tornano questo weekend le 'Giornate FAI d'autunno'. Tra i luoghi da scoprire la Canonica di Bernate Ticino.

Dopo il successo, ben gestito, del primo fine settimana, tornano questo weekend le 'Giornate FAI d'autunno'. Tra i luoghi da scoprire la Canonica di Bernate Ticino. Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti del nostro Paese e sostenere la missione del FAI. La prenotazione, seppur fortemente consigliata, non è obbligatoria.Oppure puoi scegliere di iscriverti al FAI prima dell’evento e garantirti l'accesso alle aperture riservate agli iscritti FAI. Sarà comunque possibile iscriversi al FAI anche in piazza durante i weekend dell'evento.

Antica Canonica e Palazzo Visconti

Sabato: 10:00 - 18:00

Domenica: 10:00 - 18:00

Contributo suggerito a partire da: € 3,00

Intorno al 1186, papa Urbano III, fece erigere una canonica nel territorio di Bernate Ticino. La struttura venne fondata sulla preesistente chiesa ipogea altomedievale di San Giorgio. Verso la fine del XV secolo parte degli ambienti vennero trasformati nell'attuale Palazzo visconteo, con uno splendido loggiato decorato. Importante fu anche l'ampliamento del 1582 su progetto di Martino Bassi da Seregno. La canonica venne soppressa nel 1772 e da allora è diventata chiesa prepositurale. La chiesa, oggi, si presenta nella sua veste seicentesca, affiancata dal campanile medievale, con elementi tardo-gotici. Al suo interno si possono ammirare: la primitiva chiesa di San Giorgio, con i suoi ambienti sotterranei; un altorilievo gotico eseguito dai maestri campionesi, affreschi quattrocenteschi, un coro ligneo seicentesco, una Deposizione di Cristo di Simone Peterzano (1585) e lo splendido chiostro, di fine XVI-inizio XVII secolo.

