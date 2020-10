Il Comune di Arconate ha ottenuto un importante finanziamento da Regione Lombardia, appunto interventi di riqualificazione del campo sportivo di via delle Vittorie.

Spogliatoi, bagni, uscite di sicurezza, smaltimento eternit e irrigazione: si riqualifica il campo sportivo di via delle Vittorie ad Arconate. Già, perché il Comune ha ottenuto da Regione Lombardia un importante finanziamento da 115.722 euro. "Più nello specifico - spiegano appunto dal Comune - il progetto, del valore totale di 238.800 euro, consiste nella totale ristrutturazione degli spogliatoi (con servizi per disabili, 2 spogliatoi per atleti, due spogliatoi per arbitri e infermeria), bagni per il pubblico (uomini, donne e disabili), uscite di sicurezza a norma antincendio, smaltimento eternit sul tetto degli spogliatoi, impianto di irrigazione automatico collegato al pozzo di prima falda. Tutti gli interventi rispettano la normativa vigente del Coni. Grazie a tutti coloro (amministratori e professionisti) che hanno lavorato duramente per raggiungere un obbiettivo tanto importante quanto impegnativo per lo sviluppo del nostro paese. E' la dimostrazione, se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto questa Amministrazione abbia a cuore lo sport e il futuro dei giovani atleti di Arconate".

