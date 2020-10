Pelé: 80 anni da re

'O Rei' compie oggi (23 ottobre) 80 anni. Il fenomeno, l'idolo, l'icona e il mito del calcio: una carriera e una storia sempre da grande. "Tanti auguri campione".

"Meglio Maradona o Pelé?": quante volte ci siamo sentiti ripetere la domanda e chissà, soprattutto, se prima o poi ci sarà davvero una risposta, ma, adesso, non è questo che conta. No! Già, perché oggi è solo e soltanto il suo giorno. 'O Rei', il fenomeno, l'idolo, il simbolo del calcio mondiale e l'esempio per le generazioni di ieri e per quelle future; lui e solamente lui, per un traguardo che, inevitabilmente, è destinato ad entrare nella storia. E, allora, "Tanti auguri campione": 80 anni di un mito e di una leggenda che, tanto ieri quanto adesso, a rivedere le immagini di un suo allenamento o di una sua partita, ogni volta fa provare emozioni uniche e straordinarie. La palla al piede come pochi, la classe e la raffinatezza del 'numero uno', la grinta, la determinazione ed il carattere che hanno conquistato tifosi e appassionati in ogni angolo del globo terrestre. Pelé era questo e molto altro di più. Calciatore del secolo per la Fifa, l'unico al mondo ad avere vinto tre edizioni del Campionato Mondiale, tra i nomi che sono entrati a fare parte della National Soccer Hall of Fame, oltre ad essere stato inserito dal settimanale statunitense Time nel 'Time 100 Heroes & Icons' del XX secolo; ma non è finita qui, perché è stato anche dichiarato prima 'Tesoro nazionale' dal presidente del Brasile Jânio Quadros e, quindi, 'Patrimonio storico-sportivo dell'umanità'. 'O Rei', insomma, l'icona del calcio e, in generale, dello sport intero. 'O Rei'... e quegli 80 anni, appunto, da re.

