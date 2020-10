Trentino: si fermano i 'Mercatini'

Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica, è stato deciso di disdire i 5 Mercatini Originali dell’Alto Adige (tra cui Trento e Merano).

“Ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo studiato i possibili scenari, abbiamo creduto fortemente di poter, con tutte le dovute precauzioni, organizzare il Mercatino di Natale di Bolzano, ma alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica, è stato deciso di disdire i 5 Mercatini Originali dell’Alto Adige (tra cui Trento e Merano). Una scelta difficile, ma dovuta - spiegano dall’organizzazione - Dopo 29 anni quindi a Bolzano non ci sará il Mercatino, ma siamo giá al lavoro per far sí che la cittá possa vestirsi comunque della magia, delle luci, dei profumi e del calore dell’Avvento. È infatti evidente come sia troppo alto il rischio di contagio dato dagli inevitabili assembramenti, visto il numero di visitatori che normalmente visitano le casette di piazza Fiera da fine novembre ai primi di gennaio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro